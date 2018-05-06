СМИ: тренер "Спартака" Каррера принял предложение "Ювентуса"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера дал согласие на то, чтобы возглавить туринский "Ювентус". Сообщается, что предполагаемая перестановка на тренерском мостике состоится в случае ухода нынешнего наставника "старой синьоры" Массимилиано Аллегри.

Главным заинтересованным лицом среди руководства туринцев является генеральный директор клуба Джузеппе Маротта, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Corriere di Bergamo. Функционер Руководители итальянцев интересовались у специалиста мнением о том, чтобы тот встал у руля "Юве" и сам тренер дал положительный ответ.

Напомним, что до "Спартака" Каррера на клубном уровне работал как раз в "Ювентусе", однако не в должности главного тренера, а в качестве одного из помощников Антонио Конте.