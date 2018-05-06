Без Нобелевки: литература стала жертвой секс-скандала

Сенсационно, но в этом году Нобелевская премия по литературе присуждаться не будет. Причина — закрученный, прямо-таки литературный сюжет, да еще с сексуальным скандалом, в центр которого Шведская академия поставила сама себя. Все, как в лучшем детективе: никто не знает, был ли секс на самом деле или нет. Никто свечу не держал. В истории никто их членов Академии лично не замешан. Но сами разговоры о поведении одного мужчины, о поведении с неким сексуальным акцентом буквально парализовали Шведскую академию, да так, что Нобелевская премия по литературе в этом году не вручается.

Такого не было со времен Второй мировой войны. То есть то, что разгорается сейчас, выходит, покруче. Во время Второй мировой главным злодеем был Гитлер. Но кто соразмерным Гитлеру оказался для Шведской академии сегодня?

Злодею — 71 год. Он — фотограф. Артистическая натура. Жан-Клод Арно. Женат на поэтессе Катарине Фростенсон. Но поэтесса не простая, а член Нобелевского комитета по литературе.

Сейчас Нобелевский комитет разрушен до основания. Из 18 членов в нем осталась лишь твердая десятка. Остальные предпочли подать в отставку. Массовое бегство привело к тому, что Нобелевский комитет по литературе потерял не только авторитет, но и формальный кворум. Так что даже технически за премию уже некому голосовать.

Но что же все-таки случилось? Уроженца Марселя Жана-Клода Арно не приглашают в суд. Как утверждает молва, он приставал к женщинам, склоняя их к нежелательным связям. В насилии замечен не был, но предложения не стеснялся делать даже в стенах Шведской академии.

Арно прямого отношения к Нобелевской премии не имел. Более того, ничего не доказано. Но на него стали показывать пальцем, и этого оказалось досочным, чтобы парализовать целый Нобелевский комитет по литературе.

На злодея к тому же еще повесили и таинственные утечки прошлых лет об именах будущих нобелевских лауреатов, например, Светланы Алексиевич и Боба Дилана.

Жан-Клод Арно все отрицает, но опровергнуть ничего не может, поскольку ведь и прямых четких обвинений не предъявлено. Презумпцию невиновности на Западе в таких делах давно отменили. В качестве попутного газа и вокруг жены Арно — поэтессы — теперь ореол подозрений в коррупции.

Словом, в Шведской академии сейчас все липко и зыбко. Обещают, что когда подправят свою репутацию, то в будущем году вручат сразу два Нобеля по литературе. Это если за год не всплывет ничего нового. Тогда будем ждать уже сразу три премии. В 2020 году.