Борец Рашидов завоевал золото на домашнем чемпионате Европы

Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал золотую медаль проходящего в Каспийске чемпионата Европы. Россиянин первенствовал в весовой категории до 61 килограмма. В финале он со счетом 4:1 победил грузина Беку Ломтадзе.

Обладателями бронзовых медалей стал румынский борец Иван Гвидеа, а также турок Реджеп Топал.

Золото Рашидова стало для российских борцов четвертым на текущем чемпионате Европы. Для самого же Рашидова эта медаль стала второй на континентальных первенствах – в 2016 году он также был триумфатором на европейском турнире в весовой категории до 57 килограммов.