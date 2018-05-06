Церемония памяти жертв Маутхаузена собрала 10 тысяч человек

Память погибших в концлагере Маутхаузен в Верхней Австрии собрались почтить более 10 тысяч человек. Они возложили цветы и венки к памятнику в центре лагеря, а также поклонились немногочисленным выжившим узникам. С речью к собравшимся обратился глава комитета Маутхаузена Вилли Мерный. Он призвал всех к солидарности и человечности, передает РИА Новости.

Концлагерь Маутхаузен был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, как только к нацистской Германии была присоединена Австрия, и объединил широкую систему лагерей, известную как Маутхаузен-Гузен.

В 1938 по 1945 годы в Маутхаузене погибли около 90 тысяч человек из 70 стран, больше всего из Польши.

На церемонию в честь 73-й годовщины освобождения концлагеря приехали около сотни делегаций со всех концов Европы, посланники разных стран мира, члены множества общественных и благотворительных организаций.