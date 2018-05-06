Новости Общество

Все видео этой рубрики
6 мая 201819:20

Церемония памяти жертв Маутхаузена собрала 10 тысяч человек

Память погибших в концлагере Маутхаузен в Верхней Австрии собрались почтить более 10 тысяч человек. Они возложили цветы и венки к памятнику в центре лагеря, а также поклонились немногочисленным выжившим узникам. С речью к собравшимся обратился глава комитета Маутхаузена Вилли Мерный. Он призвал всех к солидарности и человечности, передает РИА Новости.

Концлагерь Маутхаузен был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, как только к нацистской Германии была присоединена Австрия, и объединил широкую систему лагерей, известную как Маутхаузен-Гузен.

В 1938 по 1945 годы в Маутхаузене погибли около 90 тысяч человек из 70 стран, больше всего из Польши.

На церемонию в честь 73-й годовщины освобождения концлагеря приехали около сотни делегаций со всех концов Европы, посланники разных стран мира, члены множества общественных и благотворительных организаций.

Сейчас

18:28

Покушение на Икбала: пуля попала в плечо

17:01

Сенатор Керимов попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

15:42

Не стало экс-директора "Машины времени" Владимира Сапунова

15:24

Взрыв в мечети: число жертв возросло до 13

15:10

Двухлетнего малыша, упавшего с восьмого этажа, не смогли спасти

15:02

Самолет из Антальи в Питер сел в Сочи из-за больного ребенка

14:57

Фараон со сцены пнул фаната в лицо и добавил кулаком

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Вертолет с невестой упал и сгорел, но она выжила и уехала на свадьбу

Вертолет с невестой упал и сгорел, но она выжила и уехала на свадьбу

1 час назад
Сенатор Керимов попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

Сенатор Керимов попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

2 часа назад
Покушение на Икбала: пуля попала в плечо

Покушение на Икбала: пуля попала в плечо

40 минут назад
Не было выбора: самолет с отказавшим двигателем сел на пляже

Не было выбора: самолет с отказавшим двигателем сел на пляже

1 час назад
Захарова об истории с Грибаускайте: мы прошлись по всей цепочке

Захарова об истории с Грибаускайте: мы прошлись по всей цепочке

2 часа назад
Фараон со сцены пнул фаната в лицо и добавил кулаком. Видео

Фараон со сцены пнул фаната в лицо и добавил кулаком. Видео

4 часа назад
Сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

3 часа назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
Стали известны детали инаугурации Путина

Стали известны детали инаугурации Путина

1 час назад
"Советские" майки Adidas возмутили литовские власти

"Советские" майки Adidas возмутили литовские власти

5 часов назад
Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

04.05.2018 10:02
Торнберри призвал Трампа отсрочить принятие решения по СВПД

Торнберри призвал Трампа отсрочить принятие решения по СВПД

21 минута назад
СМИ: тренер "Спартака" Каррера принял предложение "Ювентуса"

СМИ: тренер "Спартака" Каррера принял предложение "Ювентуса"

28 минут назад
Командир французских жандармов назвал гвианцев кайманами-алкоголиками

Командир французских жандармов назвал гвианцев кайманами-алкоголиками

43 минуты назад
Шарапова с победы стартовала на теннисном турнире в Мадриде

Шарапова с победы стартовала на теннисном турнире в Мадриде

58 минут назад
Кислотная атака в Лондоне: трое ранены

Кислотная атака в Лондоне: трое ранены

1 час назад
"Оренбург" и "Крылья Советов" вернулись в российскую в премьер-лигу

"Оренбург" и "Крылья Советов" вернулись в российскую в премьер-лигу

1 час назад
Тренеры немецкого "Локомотива" уволены за нацистские приветствия

Тренеры немецкого "Локомотива" уволены за нацистские приветствия

1 час назад
Не как Навальный: Удальцов провел в Москве спокойную акцию

Не как Навальный: Удальцов провел в Москве спокойную акцию

1 час назад
Поставки С-400: Турция пообещала США ответить на санкции

Поставки С-400: Турция пообещала США ответить на санкции

2 часа назад
Владимира Сапунова убил рак

Владимира Сапунова убил рак

2 часа назад
США обвинили в переброске игиловцев в Афганистан

США обвинили в переброске игиловцев в Афганистан

2 часа назад
Полет на аэростате из Кубани в Крым занял два часа

Полет на аэростате из Кубани в Крым занял два часа

2 часа назад
Уральское дерби завершилось победой "Амкара" над "Уралом"

Уральское дерби завершилось победой "Амкара" над "Уралом"

2 часа назад
Макрон предупредил Путина, что не будет наивным

Макрон предупредил Путина, что не будет наивным

2 часа назад
Недалеко от Севастополя нашли затонувшую "Камбалу"

Недалеко от Севастополя нашли затонувшую "Камбалу"

2 часа назад
Путин снял с Соколова взыскание за "ВИМ-Авиа"

Путин снял с Соколова взыскание за "ВИМ-Авиа"

3 часа назад
Российские пляжники завоевали серебро этапа Мирового тура

Российские пляжники завоевали серебро этапа Мирового тура

3 часа назад
Американцы запретили ВСУ использовать Javelin в Донбассе

Американцы запретили ВСУ использовать Javelin в Донбассе

3 часа назад
"Это уже совсем другая история": Ле Мэр потребовал от Трампа извинений

"Это уже совсем другая история": Ле Мэр потребовал от Трампа извинений

3 часа назад
Байкеры в Алма-Ате открыли сезон аварией во время праздничного мотопробега. Видео

Байкеры в Алма-Ате открыли сезон аварией во время праздничного мотопробега. Видео

3 часа назад
Илон и кондитерская фабрика: Маск решил помериться силами с Баффетом

Илон и кондитерская фабрика: Маск решил помериться силами с Баффетом

3 часа назад
"Цель полностью уничтожена": иракские F-16 разбомбили сборище главарей ИГ

"Цель полностью уничтожена": иракские F-16 разбомбили сборище главарей ИГ

3 часа назад
Взрыв в мечети: число жертв возросло до 13

Взрыв в мечети: число жертв возросло до 13

3 часа назад
По Красной площади прошли боевые роботы

По Красной площади прошли боевые роботы

5 часов назад
Украинские военные заинтересовались настроениями и деньгами россиян

Украинские военные заинтересовались настроениями и деньгами россиян

5 часов назад
По стандарту: плюсы и минусы самого бюджетного жилья

По стандарту: плюсы и минусы самого бюджетного жилья

8 часов назад
В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

04.05.2018 16:50
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

04.05.2018 14:39
"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

04.05.2018 08:58
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

Поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 06 мая 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 06 мая 2018 года

7 часов назад
Горький шоколад полезен для зрения

Горький шоколад полезен для зрения

8 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

05.05.2018 01:58
384
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20