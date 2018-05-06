Эрдоган анонсировал новые операции за рубежом

Чтобы полностью уничтожить террористов, Турция продолжит операции в Ираке и Сирии. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер пояснил, что за "Щитом Евфрата" и "Оливковой ветвью" последуют новые операции, и указал на значимость развития оборонпрома страны. Сильная держава должна производить оружие, считает Эрдоган, пример тому — танк ALTAY, вертолеты ATAK и ударные беспилотники, передает ТАСС.