Пляжный волейбол. Лешуков и Семенов стали победителями этапа Мирового тура

Российский дуэт Илья Лешуков и Константин Семенов завоевали золото этапа Мирового тура по пляжному волейболу в турецком Мерсине. В финальном поединке россияне одержали победу над чешскими соперниками Давидом Швайнером и Ондржеем Перушичем со счетом 2:1 (14:21, 21:12, 18:16).

В утешительном матче за третью позицию победу праздновали Серхио Гонсалес и Нивалод Надхир из Кубы. В двух сетах они переиграли швейцарцев Мирко Герсона и Адриана Хайдриха.

Напомним, ранее российскими пляжниками было завоевано серебро в мужской части соревнований, и бронза – в женской.