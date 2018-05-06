Хост: число жертв взрыва в мечети возросло до 17

Минимум 17 человек погибли и еще 34 были ранены в результате взрыва мечети в Афганистане в провинции Хост, передает канал "Россия 24". Факт трагедии подтвердили в департаменте здравоохранения провинции.

Ранее сообщалось о 13 убитых. Взрыв прогремел после полуденной молитвы, на которую собрались люди.

Также мечеть используется как центр регистрации избирателей.

Ответственность пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок, действующих на территории страны. Предполагается, что устройство взорвали дистанционно.