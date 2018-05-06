Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 мая 201820:13

Хост: число жертв взрыва в мечети возросло до 17

Минимум 17 человек погибли и еще 34 были ранены в результате взрыва мечети в Афганистане в провинции Хост, передает канал "Россия 24". Факт трагедии подтвердили в департаменте здравоохранения провинции.

Ранее сообщалось о 13 убитых. Взрыв прогремел после полуденной молитвы, на которую собрались люди.

Также мечеть используется как центр регистрации избирателей.

Ответственность пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок, действующих на территории страны. Предполагается, что устройство взорвали дистанционно.

Сейчас

20:00

Шествие националистов в Катовице: полиция применила силу

19:59

Хост: число жертв взрыва в мечети возросло до 17

18:28

Покушение на Икбала: пуля попала в плечо

17:01

Сенатор Керимов попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

15:42

Не стало экс-директора "Машины времени" Владимира Сапунова

15:24

Взрыв в мечети: число жертв возросло до 13

15:10

Двухлетнего малыша, упавшего с восьмого этажа, не смогли спасти

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Инаугурация Путина: как это будет

Инаугурация Путина: как это будет

32 минуты назад
"Бум — иди сюда! Бум — следующий!": Трамп в красках рассказал о расстреле французов

"Бум — иди сюда! Бум — следующий!": Трамп в красках рассказал о расстреле французов

1 час назад
Появилось видео испытаний "Урана-9"

Появилось видео испытаний "Урана-9"

1 час назад
Вертолет с невестой упал и сгорел, но она выжила и уехала на свадьбу

Вертолет с невестой упал и сгорел, но она выжила и уехала на свадьбу

3 часа назад
ЧМ по футболу: Россия сделала все, что обещала

ЧМ по футболу: Россия сделала все, что обещала

9 минут назад
Захарова об истории с Грибаускайте: мы прошлись по всей цепочке

Захарова об истории с Грибаускайте: мы прошлись по всей цепочке

4 часа назад
Фараон со сцены пнул фаната в лицо и добавил кулаком. Видео

Фараон со сцены пнул фаната в лицо и добавил кулаком. Видео

5 часов назад
Сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

5 часов назад
Хейли продолжает угрожать Киму войной

Хейли продолжает угрожать Киму войной

23 минуты назад
"Почта России" пришла в Берлин

"Почта России" пришла в Берлин

32 минуты назад
Хост: число жертв взрыва в мечети возросло до 17

Хост: число жертв взрыва в мечети возросло до 17

41 минута назад
Самойлова возглавила "Бессмертный полк" в Лиссабоне

Самойлова возглавила "Бессмертный полк" в Лиссабоне

55 минут назад
Эрдоган анонсировал новые операции за рубежом

Эрдоган анонсировал новые операции за рубежом

1 час назад
Сторонники Пашиняна почти на сутки парализовали Армению

Сторонники Пашиняна почти на сутки парализовали Армению

1 час назад
Церемония памяти жертв Маутхаузена собрала 10 тысяч человек

Церемония памяти жертв Маутхаузена собрала 10 тысяч человек

1 час назад
Штайнмайер рассказал об изменении отношения США к ЕС

Штайнмайер рассказал об изменении отношения США к ЕС

1 час назад
Борец Рашидов завоевал золото на домашнем чемпионате Европы

Борец Рашидов завоевал золото на домашнем чемпионате Европы

1 час назад
Торнберри призвал Трампа отсрочить принятие решения по СВПД

Торнберри призвал Трампа отсрочить принятие решения по СВПД

1 час назад
СМИ: тренер "Спартака" Каррера принял предложение "Ювентуса"

СМИ: тренер "Спартака" Каррера принял предложение "Ювентуса"

2 часа назад
Покушение на Икбала: пуля попала в плечо

Покушение на Икбала: пуля попала в плечо

2 часа назад
Командир французских жандармов назвал гвианцев кайманами-алкоголиками

Командир французских жандармов назвал гвианцев кайманами-алкоголиками

2 часа назад
Шарапова с победы стартовала на теннисном турнире в Мадриде

Шарапова с победы стартовала на теннисном турнире в Мадриде

2 часа назад
Кислотная атака в Лондоне: трое ранены

Кислотная атака в Лондоне: трое ранены

2 часа назад
"Оренбург" и "Крылья Советов" вернулись в российскую в премьер-лигу

"Оренбург" и "Крылья Советов" вернулись в российскую в премьер-лигу

2 часа назад
Не было выбора: самолет с отказавшим двигателем сел на пляже

Не было выбора: самолет с отказавшим двигателем сел на пляже

3 часа назад
Тренеры немецкого "Локомотива" уволены за нацистские приветствия

Тренеры немецкого "Локомотива" уволены за нацистские приветствия

3 часа назад
Не как Навальный: Удальцов провел в Москве спокойную акцию

Не как Навальный: Удальцов провел в Москве спокойную акцию

3 часа назад
Сенатор Керимов попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

Сенатор Керимов попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

3 часа назад
Поставки С-400: Турция пообещала США ответить на санкции

Поставки С-400: Турция пообещала США ответить на санкции

3 часа назад
Владимира Сапунова убил рак

Владимира Сапунова убил рак

3 часа назад
США обвинили в переброске игиловцев в Афганистан

США обвинили в переброске игиловцев в Афганистан

3 часа назад
Макрон предупредил Путина, что не будет наивным

Макрон предупредил Путина, что не будет наивным

4 часа назад
Недалеко от Севастополя нашли затонувшую "Камбалу"

Недалеко от Севастополя нашли затонувшую "Камбалу"

4 часа назад
Путин снял с Соколова взыскание за "ВИМ-Авиа"

Путин снял с Соколова взыскание за "ВИМ-Авиа"

4 часа назад
Американцы запретили ВСУ использовать Javelin в Донбассе

Американцы запретили ВСУ использовать Javelin в Донбассе

4 часа назад
Илон и кондитерская фабрика: Маск решил помериться силами с Баффетом

Илон и кондитерская фабрика: Маск решил помериться силами с Баффетом

4 часа назад
"Цель полностью уничтожена": иракские F-16 разбомбили сборище главарей ИГ

"Цель полностью уничтожена": иракские F-16 разбомбили сборище главарей ИГ

5 часов назад
Украинские военные заинтересовались настроениями и деньгами россиян

Украинские военные заинтересовались настроениями и деньгами россиян

6 часов назад
"Советские" майки Adidas возмутили литовские власти

"Советские" майки Adidas возмутили литовские власти

7 часов назад
По стандарту: плюсы и минусы самого бюджетного жилья

По стандарту: плюсы и минусы самого бюджетного жилья

10 часов назад
В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

04.05.2018 16:50
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

04.05.2018 14:39
"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

04.05.2018 08:58
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

Поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 06 мая 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 06 мая 2018 года

8 часов назад
Горький шоколад полезен для зрения

Горький шоколад полезен для зрения

9 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

05.05.2018 01:58
395
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20