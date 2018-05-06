Шествие националистов в Катовице: полиция применила силу

В польском городе Катовице в воскресенье, 6 мая, прошло шествие национал-патриотических организаций "Всепольская молодежь" и "Национальное движение". Однако акция была объявлена незаконной, и местные власти предприняли попытку ее остановить из соображений безопасности. В результате произошли столкновения демонстрантов с полицией.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на польские СМИ, беспорядки начались после того, как на пути шествия встали люди с лозунгами "Национализм? Это лечится", "Силезия свободна от фашизма" и тому подобными.

Полицейские попытались развести представителей противоположных лагерей, призвав собравшихся разойтись. Однако националисты отказались покидать улицу, заявив, что их акция была согласована с властями заранее, а антифашисты преградили им путь незаконно. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу. После этого участники акций все же разошлись с криками: "Позор!" Были ли пострадавшие в столкновениях, не сообщается.