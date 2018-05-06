Шведские хоккеисты обыграли чехов на чемпионате мира

Игровой день на проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею продолжился матчем сборных Швеции и Чехии. Шведы сумели одержать победу с результатом 3:2 и набрали шесть очков после двух встреч.

Матч соперников сборной России по группе А начался довольно бурно. Уже к 8 минуте шведы вели 2:0 после бросков Рикарда Раккеля и Маттиаса Янмарка. Вторая шайбы была заброшена в большинстве. Во втором периоде чехи, игравшие впятером против троих, сумели отыграть один гол – отличился Филип Гронек. В начале третьего периода Мика Забанеджад в третий раз огорчил чешского вратаря Давида Риттиха. Томаш Гика в большинстве сократил отставание до минимума. Но сделать большего чешской сборной не удалось. Победа сборной Швеции 3:2.

У шведов стало 6 очков, н они находятся на втором месте, ниже сборной России из-за разницы шайб. У сборной Чехии два очка после двух встреч.

В параллельном матче встречались представители группы В – сборные Германии и Норвегии. Норвежцы вели в счете 2:0, 3:2, 4:3, но немцам удалось сравнять счет в основное время – 4:4. Дополнительный период не принес успеха ни одной из сторон, а буллиты лучше выполнили хоккеисты сборной Норвегии.