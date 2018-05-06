"Почта России" пришла в Берлин

Россияне, живущие в Берлине, теперь тоже смогут ходить на "Почту России", передает канал "Россия 24".

В здании Российского дома науки и культуры на Фридрихштрассе сегодня открыли пункт приема посылок.

По словам директора официального филиала российского национального почтового оператора "Почта России" в ФРГ Олега Оспищева, люди приносят сюда посылки, отдают именно в первые руки. Вот и приходится доставлять посылки до адресатов в Российской Федерации. Хочется дать людям еще одну возможность отдать это не только в немецкую почту, но и в русскую

Руководитель представительства Россотрудничества в ФРГ Павел Извольский заявил, что, конечно, отправить посылку в Россию можно и через "Дойчепост", через русские магазины, но в "русском" доме обычно бывает очень много людей из России, очень много соотечественников. В год посещаемость достигает 280 тысяч человек. Поэтому это еще одно место, откуда можно отправить посылку