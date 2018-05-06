Борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы

В Каспийске продолжается чемпионат Европы по борьбе. Разыграны награды в вольной борьбе. Чемпионом в весовой категории до 92 кг стал российский борец Абдулрашид Садулаев.

В финале Абдулрашид Садулаев выиграл у азербайджанского борца Шарифа Шарифова со счетом 2:1. Абдулрашид в третий раз чемпионом Европы. Также Садулаев является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

На втором месте Шариф Шариофв. Бронзовые награды у представителя Украины Кирилла Мешкова и турка Сердара Боке.