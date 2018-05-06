Сирийцы присоединились к "Георгиевской ленточке"

Акцию "Георгиевская ленточка" организовали в сирийском городе Алеппо офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон этой стране.

В воскресенье, 6 мая, начальник отдела Центра по городу Алеппо генерал-майор Сергей Попов посетил военный госпиталь в районе Могамбо и обсудил с начальником лечебного учреждения процесс лечения раненых, а также организацию помощи с российской стороны.

Раненым сирийским военнослужащим был вручены подарки, подготовленные Центром совместно с фондом героя России Ахмата Кадырова. В свою очередь сирийские военные присоединились к всемирной акции "Георгиевская ленточка" – они прикрепили к груди подаренные им черно-оранжевые ленточки, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерала Попова.

После этого российские военные вручили на центральной площади Алеппо георгиевские ленты всем желающим горожанам.

В Сирии 6 мая является национальным Днем памяти павших за родину.

В 2017 году акция "Георгиевская ленточка" прошла в государственном университете Дамаска, а также в Алеппо, Хомсе и Латакии.