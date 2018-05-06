ЦСКА разгромил "Арсенал" и поднялся на третье место

Двадцать девятый тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. ЦСКА принимал тульский "Арсенал" и добился крупной победы с результатом 6:0. Благодаря этому выигрышу армейцы вышли на третье место.

Дебютировавший в воротах туляков вратарь молодежной сборной России Игорь Обухов продержал свои ворота в неприкосновенности всего полторы минуты. Витиньо получил передачу от Александра Головина и вывел к воротам Федора Чалова. Тот не промахнулся – 1:0. На 11 минуте Ахмед Муса замкнул прострел Витиньо – 2:0. На 21 минуте Чалов оказался самым расторопным при подаче углового – 3:0. Игра была сделана.

Но армейцы не остановились на достигнутом. На 40 минуте Александр Головин обыграл двух игроков "Арсенала" и положил четвертый мяч в ворота гостей. А перед самым перерывом Федор Чалов оформил хет-трик. В начале второго тайма Чалов помог отличиться Мусе – 6:0.

Армейцы были не прочь забить еще, но Обухов не позволил, выручив "Арсенал" в нескольких моментах. В итоге победа ЦСКА 6:0. Армейцы набрали 55 очков и вернулись на третье место. "Арсенал" с 39 очками остался на 6 позиции.