Украинские силовики подорвались в Донбассе: один погиб, двое ранены

Во время патрулирования района обороны в Донбассе попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона ВСУ, на маршруте было установлено неизвестное взрывное устройство

В результате взрыва один боец погиб, двое ранены. К месту выдвинулась резервная группа, по ней ополченцы открыли огонь.

Об этом пресс-центр Объединенных сил Украины сообщил в Facebook.

Украинский лидер Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении 4-летней АТО в Донбассе, поскольку формат операции исчерпал себя. Вместо этого началась операция Объединенных сил Украины, руководство которой осуществляется военными.