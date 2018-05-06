В Германии погиб режиссер Томошевский из Петербурга

Заслуженный деятель искусств России, актер и режиссер Юрий Томошевский, основатель петербургского театра "Приют комедианта", главный режиссер Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, трагически погиб 5 мая в результате несчастного случая. По информации издания "Фонтанка", Томошевский скончался во время поездки в Германию.

Как уточнил Исаак Кушнир, коллекционер и автор проекта "Авангард на Неве", со ссылкой на семью режиссера, Томошевский поехал в ФРГ не на гастроли, это было частное путешествие.

Юрий Томошевский родился в 1956 году в Пятигорске, окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве, служил в Большом драматическом театре в Ленинграде. С 1978 по 1993 год работал актером Большого драматического театра им. Горького в Ленинграде.

В конце 1980-х при поддержке Георгия Товстоногова основал в Ленинграде театр "Приют комедианта", создал также "Романтический театр", который выступал со спектаклями на стихи петербургских поэтов на разных сценах.

О дате и месте похорон режиссера пока не сообщается.