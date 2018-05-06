Восточная Гута: 64 тысячи человек вернулись домой

Домой вернулись более 64 тысяч жителей Восточной Гуты (Сирия), сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Продолжается работа по восстановлению города Дума в Восточной Гуте: расчистка завалов, восстановление объектов ЖКХ, разминирование домов. Обнаружено и обезврежено 13 взрывоопасных предметов.

Объявлялись гуманитарные паузы, нарушавшиеся со стороны НВФ.

Однако более 2,55 тысячи боевиков и членов их семей за сутки покинули бывший лагерь палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Они были доставлены на север Алеппо на автобусах в сопровождении скорых и машин службы безопасности САР.

При этом боевики из сирийской зоны деэскалации "Хомс" продолжают сдавать оружие -три единицы военной техники, 92 единицы вооружения различного типа и боеприпасы за сутки.

Всего с 3 мая из населенных пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахем вывезли более 4,5 тысяч боевиков и их родственников.

Кроме того, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 28 сирийцам, в том числе 12 детям, сообщает Минобороны РФ.