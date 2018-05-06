Юрий Семин: конфликта с руководством "Локомотива" нет, но имеются разногласия

Главный тренер чемпиона России по футболу "Локомотива" Юрий Семин заявил об отсутствии у него конфликта с руководством клуба. При этом 70-летний тренер сказал, что существуют определенные разногласия.

"У меня никогда не было конфликтов ни с Филатовым, ни с Суркисом, ни с Наумовым. Никогда. У меня и сейчас нет конфликта никакого. У меня есть разногласия по определенным моментам. Но я футбол знаю. Знаю лучше, чем другие. Поэтому я буду отстаивать интересы. Буду отстаивать интересы игроков и команды, чтобы двигаться вперед и занимать высокие места. А если буду говорить: "Спасибо, я так сделаю", считаю, такой тренер сегодня не нужен", — заявил Юрий Семин в эфире "Матч ТВ".

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Юрий Семин перечислил предыдущих руководителей "Локомотива", не назвав при этом бывшего президента клуба Ольгу Смородскую. Ранее Семин опроверг слова Смородской относительно ее вклада в чемпионство.