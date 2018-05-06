Этери Тутберидзе видит в уходе Евгении Медведевой руку Брайана Орсера

Двукратная чемпионка мира и серебряный призе Олимпийских игр Евгения Медведева решила уйти от тренера Этери Тутберидзе. Сама Тутберидзе узнала о решении Евгении только из прессы.

"Я уже писала Жене. Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки, -цитирует Тутберидзе "Спорт-Экспресс". — Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?". Я сказала: "Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы". Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс, звонки, наверное, оно неизбежное. Это спортсмен проявляет нежелание".

Существует вероятность, что новым тренером Евгении станет канадский специалист Брайан Орсер. В настоящее время Орсер работает с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзиро Ханю и четырехкратным чемпионом испанцем Хавьером Фернандесом. Ранее Брайан Орсер весьма скептически отозвался о юной ученице Тутберидзе Александре Трусовой, выполнившей два четвертных прыжка. Для меня это вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова – это краткосрочный феномен. Поэтому у меня есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов", приводит слова Тутберидзе ТАСС..