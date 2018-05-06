Франция планирует за лето прислать новых дипломатов взамен высланных

Французское посольство в Москве планирует летом заменить четырех высланных из России послов. Так Москва отреагировала на антироссийские шаги западных стран.

Посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что на место директора Французского университетского колледжа в Санкт-Петербурге также придет новый сотрудник, и сотрудничество будет продолжено, передает ТАСС.

26-29 марта из-за громкого дела с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля западные государства выслали более 150 российских дипломатов. Париж выслал 4 дипломатов. Москва ответила симметрично.