ConocoPhillips рассчитывает на активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне. По решению международного арбитража, американской компании полагается 2,4 миллиарда долларов выплат за национализацию в Венесуэле в 2007 году. Conoco требовала 22 миллиарда долларов.

Цель Conoco — объекты на островах Бонэйр и Эустахио, стратегически важные для экспорта нефти.

В 2007 году экс-президент Венесуэлы Уго Чавес заставил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Американские компании Exxon Mobil и ConocoPhillips обратились в суд.

В 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при ВБ установил, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были конфискованы незаконно, передает ТАСС.