В Филадельфии в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 400 человек

Более 400 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в центре американского города Филадельфия. В этом году в США "Бессмертный полк" проходит в 28 городах.

Шествие проходит практически через весь центр города, где состоится финальный митинг. На улицах, по которым он пролегает, власти города перекрыли автомобильное движение, выделили для "Бессмертного полка" сцену, инженера по звуку, микрофоны, колонки, рассказал ТАСС организатор шествия Виктор Поповкин.

При этом он признал, что обескуражен реакцией объединения ветеранов всех войн США, которым было направлено приглашение принять участие в шествии, но они отказались без объяснения причин.

В этом году в США акции "Бессмертный полк" проходят с 5 по 10 мая в 28 городах, в том числе в Бостоне, Филадельфии, Сан-Диего, Хьюстоне и Нью-Йорке.

"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. С 2015 года она стала общероссийской.