Швейцарские хоккеисты оказались сильнее словаков

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборная Швейцарии одержала нелегкую победу над командой Словакии с результатом 2:0. Швейцарцы набрали пять очков и занимают третье место в группе А.

Сборная Швейцарии вышла вперед на 12 минуте после броска Тристана Шервая. В начале второго периода успех развил Мирко Мюллер, реализовавший численное преимущество. Этот гол оказался последним в матче, несмотря на усилия словаков уйти от поражения.

Сборная Швейцарии удержала победный счет 2:0 и, набрав 5 очков, занимает третье место в группе А вслед за сборными России и Швеции. У сборной Словакии одно очко и шестое место.

В матче команд группы В сборная Финляндии с результатом 8:1 разгромила команду Латвии. По два раза отличились Себастьян Ахо, Вели-Матти Савинайнен и Теуво Терявяйнен, по одной шайбе забросили Анти Суомела и Микко Рантанен. В составе сборной Латвии единственную шайбу при счете 0:8 забросил Рихард Букарс. Финская команда лидирует в группе В с 6 очками. У латвийцев 2 очка ми седьмая позиция.