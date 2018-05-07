Покушение на министра внутренних дел Пакистана совершил религиозный радикал

В городе Наровал (Пакистан, провинция Пенджаб) совершено покушение на главу пакистанского МИД Ахсана Икбала. Преступник оказался членом "Техрик-Э-Лабайк" — радикальной религиозной партии. При этом лидер партии Хадим Хуссейн Ризви осудил атаку и заявил, что "Техрик-Э-Лабайк" не имеет никакого отношения к покушению.

Имя и возраст злоумышленника установлены, это 21-летний Абид Хуссейн, передает ТАСС. Он выстрелил в министра, ехавшего в машине, из пистолета. Икбал получил ранение плеча и был госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

Преступник был задержан сразу на месте покушения. Его мотивы не сообщаются.