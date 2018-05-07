Новости Спорт

Все видео этой рубрики
7 мая 201800:01

"Барселона" и "Реал" выдали боевую ничью

EPA

В центральном матче 36 тура испанской Примеры на "Камп Ноу" встречались "Барселона" и "Реал". "Барса" дважды вела в счете, но мадридцы оба раза отыгрались.

Хотя матч уже не имел турнирного значения, "эль-классико" получилось результативным и зрелищным. "Барселона" очень можно начала и к десятой минуте выигрывала 1:0. Луис Суарес после передачи Серхио Роберто отправил мяч в цель. Но уже через четыре минуты счет стал равным. Навес Тони Крооса, скидка Карима Бензема и точный удар Криштиану Роналду с близкого расстояния.

До перерыва счет мог измениться, как в одну, так и в другую стороны, но первый тайм завершился со счетом 1:1. Однако хозяева остались в меньшинстве. За удар Марсело был удален Серхио Роберто. Но после возобновления игры численного преимущества "Реала" не чувствовалось. Напротив, успеха добилась "Барселона" Лионель Месси получил пас от Суареса, обыграл двух соперников и неотразимо пробил -2:1. Шла 52 минута встречи.

"Реал" отыгрался через 20 минут после красивого удара Гарета Бэйла. Сопернки создали еще немало моментов, но встреча завершилась вничью 2:2.

Сейчас

20:00

Шествие националистов в Катовице: полиция применила силу

19:59

Хост: число жертв взрыва в мечети возросло до 17

18:28

Покушение на Икбала: пуля попала в плечо

17:01

Сенатор Керимов попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

15:42

Не стало экс-директора "Машины времени" Владимира Сапунова

15:24

Взрыв в мечети: число жертв возросло до 13

15:10

Двухлетнего малыша, упавшего с восьмого этажа, не смогли спасти

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Президент поблагодарил кабинет министров за работу

Президент поблагодарил кабинет министров за работу

1 час назад
Инаугурация Путина: как это будет

Инаугурация Путина: как это будет

5 часов назад
"Бум — иди сюда! Бум — следующий!": Трамп в красках рассказал о расстреле французов

"Бум — иди сюда! Бум — следующий!": Трамп в красках рассказал о расстреле французов

5 часов назад
Новая нестыковка: Скрипали выжили после дозы яда, которой хватило бы на весь Солсбери

Новая нестыковка: Скрипали выжили после дозы яда, которой хватило бы на весь Солсбери

4 часа назад
Постановочная химатака: трупов нет - только актеры

Постановочная химатака: трупов нет - только актеры

4 часа назад
Посол Франции: Париж не требует ухода Асада

Посол Франции: Париж не требует ухода Асада

1 час назад
Захарова об истории с Грибаускайте: мы прошлись по всей цепочке

Захарова об истории с Грибаускайте: мы прошлись по всей цепочке

8 часов назад
В Германии погиб режиссер Томошевский из Петербурга

В Германии погиб режиссер Томошевский из Петербурга

3 часа назад
Доктрина Fusion: выдумываешь обвинения с "доказательствами" и втягиваешь союзников

Доктрина Fusion: выдумываешь обвинения с "доказательствами" и втягиваешь союзников

3 часа назад
Сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

10 часов назад
Чемпионат мира по футболу: Россия сделала все, что обещала

Чемпионат мира по футболу: Россия сделала все, что обещала

4 часа назад
Самойлова возглавила "Бессмертный полк" в Лиссабоне

Самойлова возглавила "Бессмертный полк" в Лиссабоне

5 часов назад
"Почта России" пришла в Берлин

"Почта России" пришла в Берлин

5 часов назад
Хейли продолжает угрожать Киму войной

Хейли продолжает угрожать Киму войной

5 часов назад
Эрдоган анонсировал новые операции за рубежом

Эрдоган анонсировал новые операции за рубежом

5 часов назад
Украинские силовики подорвались в Донбассе: один погиб, двое ранены

Украинские силовики подорвались в Донбассе: один погиб, двое ранены

3 часа назад
Сирийцы присоединились к "Георгиевской ленточке"

Сирийцы присоединились к "Георгиевской ленточке"

4 часа назад
Покушение на министра внутренних дел Пакистана совершил религиозный радикал

Покушение на министра внутренних дел Пакистана совершил религиозный радикал

1 час назад
"Барселона" и "Реал" выдали боевую ничью

"Барселона" и "Реал" выдали боевую ничью

1 час назад
Хост: число жертв взрыва в мечети возросло до 17

Хост: число жертв взрыва в мечети возросло до 17

5 часов назад
Церемония памяти жертв Маутхаузена собрала 10 тысяч человек

Церемония памяти жертв Маутхаузена собрала 10 тысяч человек

6 часов назад
Штайнмайер рассказал об изменении отношения США к ЕС

Штайнмайер рассказал об изменении отношения США к ЕС

6 часов назад
Борец Рашидов завоевал золото на домашнем чемпионате Европы

Борец Рашидов завоевал золото на домашнем чемпионате Европы

6 часов назад
Илон и кондитерская фабрика: Маск решил помериться силами с Баффетом

Илон и кондитерская фабрика: Маск решил помериться силами с Баффетом

9 часов назад
"Цель полностью уничтожена": иракские F-16 разбомбили сборище главарей ИГ

"Цель полностью уничтожена": иракские F-16 разбомбили сборище главарей ИГ

9 часов назад
Фараон со сцены пнул фаната в лицо и добавил кулаком. Видео

Фараон со сцены пнул фаната в лицо и добавил кулаком. Видео

10 часов назад
Украинские военные заинтересовались настроениями и деньгами россиян

Украинские военные заинтересовались настроениями и деньгами россиян

11 часов назад
"Советские" майки Adidas возмутили литовские власти

"Советские" майки Adidas возмутили литовские власти

11 часов назад
По стандарту: плюсы и минусы самого бюджетного жилья

По стандарту: плюсы и минусы самого бюджетного жилья

15 часов назад
В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

04.05.2018 16:50
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

04.05.2018 14:39
"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

04.05.2018 08:58
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

Поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

11 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 06 мая 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 06 мая 2018 года

13 часов назад
Горький шоколад полезен для зрения

Горький шоколад полезен для зрения

14 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

05.05.2018 01:58
418
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20