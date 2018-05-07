Президент поблагодарил кабинет министров за работу

Владимир Путин встретился с членами правительства и поблагодарил кабинет министров за работу. Встреча прошла поздним вечером в воскресенье, 6 мая. Действия российского кабинета министров помогли преодолеть спад, восстановить и оживить многие сектора экономики, сказал Путин.

Вместе с тем президент отметил, что не все пункты майских указов 2012 года были выполнены: были "сложности, проблемы", и "не всех показателей удалось достичь в точности до запятой", приводит слова Путина телеканал "Россия 24". Однако президент отметил, что "так всегда бывает, когда берешься за масштабный, долгосрочный проект". Он подчеркнул, что есть ощутимые результаты и динамика, вектор стратегического развития задан правильно.

Одним из самых важных результатов был назван рост зарплат для работников бюджетной сфере. Путин сказал, что в отраслях, определяющих будущее страны, зарплаты должны расти. В качестве одной из целей на ближайшие годы президент назвал рост реальных доходов россиян.

В своем обращении к министрам президент России отметил важность сохранения и развития преемственности работы правительства. Он попросил кабмин сохранить "четкий рабочий ритм" в период формирования нового правительства. "Рассчитываю здесь на вашу поддержку, ответственность и профессионализм", — подчеркнул Владимир Путин.