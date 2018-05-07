Посол Франции: Париж не требует ухода Асада

Франция не требует ухода президента Сирии Башара Асада; она нацелена на борьбу с терроризмом в этой стране, утверждает посол Франции в Москве.

В интервью газете "Коммерсант" посол Франции Сильви Берманн, отвечая о целях ее страны в Сирии, подчеркнула, что "прежде всего это борьба с терроризмом — и тут мы солидарны с Россией". Второй вопрос — это беженцы.

По ее словам, нельзя, чтобы кому-то удалось отвоевать обратно у боевиков территорию страны и Башар Асад остался, как и раньше, у власти, однако добавила, что Франция не будет решать за сирийский народ, "но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет".

"Приоритеты для Франции — это обеспечение гуманитарной помощи и поиск политического решения, которое бы включало все стороны сирийского конфликта, а также неиспользование химоружия, и, конечно, борьба против терроризма. И по этим вопросам у нас вроде как нет принципиальных разногласий с Москвой", — отметила она.

О том, что Франция не настаивает на уходе Башара Асада, нынешний президент Эммануэль Макрон говорил и год назад — на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что Париж поменял доктрину в отношении Сирии.

Предшественник Макрона Франсуа Олланд, напротив, убеждал Россию сменить Асада.

"Если мы хотим избежать беспорядков, гражданской войны в Сирии, все страны должны дать согласие на то, чтобы произошел переход власти, и чтобы Башар Асад ушел в отставку, передав полномочия переходному правительству, — говорил Олланд в июле 2012 года.

Франция была одной из трех стран (наравне с США и Великобританией), которые на основе неподтвержденной информации о химической атаке в Сирии (7 апреля) нанесли ракетно-бомбовый удар по этой стране. Но самой французской авиации в небе замечено не было.