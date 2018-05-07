Тема:
Конфликт в Сирии 1 час назад
Посол Франции: Париж не требует ухода Асада
Франция не требует ухода президента Сирии Башара Асада; она нацелена на борьбу с терроризмом в этой стране, утверждает посол Франции в Москве.
В интервью газете "Коммерсант" посол Франции Сильви Берманн, отвечая о целях ее страны в Сирии, подчеркнула, что "прежде всего это борьба с терроризмом — и тут мы солидарны с Россией". Второй вопрос — это беженцы.
По ее словам, нельзя, чтобы кому-то удалось отвоевать обратно у боевиков территорию страны и Башар Асад остался, как и раньше, у власти, однако добавила, что Франция не будет решать за сирийский народ, "но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет".
"Приоритеты для Франции — это обеспечение гуманитарной помощи и поиск политического решения, которое бы включало все стороны сирийского конфликта, а также неиспользование химоружия, и, конечно, борьба против терроризма. И по этим вопросам у нас вроде как нет принципиальных разногласий с Москвой", — отметила она.
О том, что Франция не настаивает на уходе Башара Асада, нынешний президент Эммануэль Макрон говорил и год назад — на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что Париж поменял доктрину в отношении Сирии.
Предшественник Макрона Франсуа Олланд, напротив, убеждал Россию сменить Асада.
"Если мы хотим избежать беспорядков, гражданской войны в Сирии, все страны должны дать согласие на то, чтобы произошел переход власти, и чтобы Башар Асад ушел в отставку, передав полномочия переходному правительству, — говорил Олланд в июле 2012 года.
Франция была одной из трех стран (наравне с США и Великобританией), которые на основе неподтвержденной информации о химической атаке в Сирии (7 апреля) нанесли ракетно-бомбовый удар по этой стране. Но самой французской авиации в небе замечено не было.
Ранее по теме
-
Война в Сирии: финал появился на горизонте2 часа назад
-
Восточная Гута: 64 тысячи человек вернулись домой3 часа назад
-
Постановочная химатака: трупов нет - только актеры4 часа назад
-
Сирийцы присоединились к "Георгиевской ленточке"4 часа назад
-
Эрдоган анонсировал новые операции за рубежом5 часов назад
-
"Цель полностью уничтожена": иракские F-16 разбомбили сборище главарей ИГ9 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
По Красной площади прошли боевые роботы
- Владимиру Этушу исполнилось 95
- Роухани пообещал США, что они пожалеют
- Нелегкая победа: "Локомотив" - чемпион
- Маккейн запретил пускать Трампа на свои похороны
Самое читаемое
-
Полковник, который не смог: рядом с Крымом появились странные билборды
- "Тайфуны" поднялись на перехват российской "Лысухи"
- Жириновский заявил, что за 30 тысяч в Думе будут работать одни каменщики и шоферы
- Пожизненный приговор россиянке: чемодан с кокаином мог подбросить жених из Нигерии
- "Советские" майки Adidas возмутили литовские власти
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Аргентина столкнулась с новым валютным кризисом?
- Росатом: "антиядерных активистов" отогнали от ПАТЭС
- Компания Баффетта купила 75 млн акций Apple
- Россия готовится к выходу из ОПЕК+?
- "Торговая война": Китай отказался покупать сою у США
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Оргазм при чихании: как это возможно (и возможно ли вообще)
- Говорят ученые: вегетарианская диета спасет от преждевременной смерти
- 5 самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Пять факторов, которые не дают вам похудеть
Вести в 20.00
-
Чехия: здесь был "Новичок"
- Любовь и кокаин сломали судьбу россиянке
- Нобелевка, литература, секс и скандал
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Цветущая сакура, весна A Cappella и спорт в "Сокольниках": яркие выходные в столице
- Цветочный бум на дорогах: как бороться с нелегальным бизнесом?
- Криминалисты ищут причину загадочной гибели семьи в Подмосковье
- Юные кадеты встретились на молодежном сборе "Наследники Победы"
- Жителям поселка Мосрентген преградили путь шлагбаумом
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
В последней работе Хокинг "запретил" бесконечное разнообразие вселенных
- Астрономы впервые обнаружили гелий в атмосфере планеты вне Солнечной системы
- Назван самый подходящий возраст для изучения иностранного языка
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо