"Бессмертный полк" - в масштабах всей планеты

За рубежом продолжается акция "Бессмертный полк". Десятки стран и тысячи людей приняли в ней участие.

В испанской столице марш собрал не менее двух тысяч участников. Помимо русских, было много испанцев, чьи родственники в годы Второй мировой сражались c фашистами. Участники марша несли знамя Победы — копию того самого, которое водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года. Под записи песен военных лет и сводок с фронтов колонна прошла по центру Мадрида.

Песня "Журавли" на площади Франкфурта-на-Майне – в исполнении популярного немецкого певца Вольфганга Либерта — прозвучала и на русском, и на немецком. Акция "Бессмертный полк" — в этот раз самая массовая: она собрала более 500 участников, причем не только россиян. Пришли много немцев – потомков участников антифашистского Сопротивления. Все маршируют в одном строю.

В Гамбурге на кладбище Ольсдорф, где захоронены советские военнопленные, на могилы возложили цветы и венки, отслужили молебен. Десятки людей с портретами фронтовиков поддержали акцию "Бессмертный полк".

В Берлине в рамках международного марафона "Песни Победы" выступил знаменитый хор Турецкого. Концерт прошел под открытым небом — на площади Жандармен маркт. "Отцу моему исполнилось 95 лет, я сделал для него такой праздник и сказал: "Папа, я хочу сделать концерт в Берлине". Потому что мой отец — участник прорыва Ленинградской блокады, он закончил войну в Берлине и шел пешком в Москву из Берлина, и последние годы жизни он мне очень много рассказывал этих историй, — говорит художественный руководитель хора и народный артист России Михаил Турецкий. — И у меня возникла такая потребность. Я сказал: " Вот, новый мир, он должен ознаменован быть таким вот концертом".

В четвертый раз подряд "Бессмертный полк" прошел по улицам Лиссабона. В колонне — полторы тысячи человек. Акцию поддержала и певица Юлия Самойлова, которая в этом году представляет нашу страну на конкурсе Евровидение, который пройдет в Лиссабоне.

На Кипре в преддверии акции "Бессмертный полк" военные музыканты Росгвардии выступили на открытой сцене перед храмом Святого Андрея и Всех Святых в городе Никосия.

"Бессмертный полк" охватывает все континенты. В Африке в третий раз подряд акцию поддержали жители ЮАР. С портретами своих близких, воевавших на фронтах Второй мировой, полторы сотни человек собрались у единственного на юге Африки православного храма.

Эстафету перенимает Азия, а именно — Южная Корея. В Сеуле участники маршем прошли через городской парк. Многие также принесли с собой портреты своих родственников, участников Второй мировой войны.

"Бессмертный полк" добрался и до Австралии: для жителей Сиднея акция стала отличным поводом познакомиться не только с русскими песнями, но и русской культурой.