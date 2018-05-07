Кубок Стэнли. "Тампа-Бэй" в финале Восточной конференции

В розыгрыше Кубка Стэнли определился полуфиналист турнира. "Тампа-Бэй Лайтнинг" выиграла пятый матч у "Бостон Брюинз" 3:1, а весте с ним и серию 4:1. "Молнии" сыграют в финале Восточной конференции.

Первый период остался за "Бостоном". Перед самым перерывом Дэвид Крейчи распечатал ворота Андрея Василевского. "Брюинз" реализовали численное преимущество.

"Молнии" отыгрались в середине второго периоде благодаря голу Брэда Пойнта, а вскоре они вышли вперед. Никита Кучеров помог Джей Ти Миллеру забросить в большинстве. Счет 2:1 продержался до 59 минуты, пока Антон Строльман не поразил пустые ворота "Бостона". "Лайтнинг" победили 3:1. На счету Андрея Василевского 27 отраженных бросков.

"Тампа-Бэй" выиграла серию 4:1 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли, по совместительству финал Восточной конференции. Его соперник определится в серии "Вашингтон Кэпиталз" – "Питсбург Пингинг".