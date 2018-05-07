Новые "Мстители" собрали более 1 млрд рублей в России и СНГ

Фильм "Мстители: Война бесконечности" занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ за первые выходные сразу после начала проката. Лента собрала 1,16 млрд рублей.

До этого фильма (третьего по счету в серии) на экраны выходили "Мстители" (в 2012 году) и "Мстители: Эра Альтрона" (в 2015 году). Как ожидается, третья часть будет продолжена еще одной лентой, сообщает ТАСС.

Предыдущим рекордсменом по сборам в премьерные выходные являлась пятая часть "Пиратов Карибского моря" с кассой в 1,05 млрд рублей (выходные 25 — 28 мая 2017 года).

На второй строчке — вышедший в российский прокат 3 мая фильм Константина Хабенского "Собибор", получивший по итогам выходных 106,5 млн рублей в России и СНГ. Кинолента посвящена восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Александр Печерский.

Режиссерский дебют Данилы Козловского "Тренер", державшийся в топе по сборам на протяжении двух предыдущих выходных, вытеснен на третье место с результатом в 51,9 млн рублей.