Макрон об отказе от сделки с Ираном: мы откроем ящик Пандоры, может быть война

Эммануэль Макрон дал интервью изданию Spiegel. Он заявил, что отказ Трампа от сделки по иранскому атому – путь к войне. "Мы откроем ящик Пандоры, — сказал французский лидер. – Может быть война". Вместе с тем Макрон убежден, что Трамп не хочет начинать войну, передает РИА Новости.

Не позже 12 мая (по итогам дискуссий с Францией, Германией и Британией) президент США Дональд Трамп объявит, останутся ли США привержены ядерной сделке с Ираном. Макрон, Меркель и Мэй заявили, что готовы к выработке дополнительных соглашений по иранскому атому.

Согласно закону INARA (Iran Nuclear Agreement Review Act, "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном") от 2015 года президент США каждые 90 дней обязан продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Тегерана.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли соглашения по иранской ядерной программе. Выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий, принятого в рамках соглашения, снимает с Ирана санкции, введенные Совбезом ООН, США и Евросоюзом.