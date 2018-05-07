Вулкан Килауэа заливает Гавайи лавой и отравляет газом

Извергающийся вулкан Килауэа разрушил 21 дом. Из вулканических трещин, окружающих гиганта, постоянно извергается лава, выходит ядовитый газ. Дома были разрушены потоками лавы, передает ТАСС.

В регионе объявлена эвакуация, свои жилища покинули 1,7 тысячи человек. Возле вулкана образовались не менее девяти трещин. Ранее сообщалось о выбросах вулканического пепла и землетрясении магнитудой 6,9.

Извержение вулкана — страшное, но зрелищное событие. С XIX века Килауэа популярен у художников всего мира, из-за него возникла так называемая "Вулканическая школа" живописи. В наше время очевидцы публикуют в Сети впечатляющие видео с извержением Килауэа.

Название вулкана Килауэа переводится как "извергающийся, выплескивающийся". Высота гиганта — 1247 метров над уровнем моря, однако если считать от основания, находящегося на дне Тихого океана, высота Килауэа составляет около 6800 метров. Вулкан за историю наблюдений извергался множество раз. Первое задокументированное крупное извержение относится к 1790 году, последнее по времени извержение началось 3 января 1983 года. Оно продолжается до сих пор.