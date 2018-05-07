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7 мая 201805:31

В штате Нью-Йорк автомобиль влетел в фасад ресторана

EPA

В городе Мамаронек (США, штат Нью-Йорк) автомобиль влетел в фасад ресторана Enzo's. Пострадали несколько человек, трое из них получили серьезные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы, передает РИА Новости.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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