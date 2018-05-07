В штате Нью-Йорк автомобиль влетел в фасад ресторана

В городе Мамаронек (США, штат Нью-Йорк) автомобиль влетел в фасад ресторана Enzo's. Пострадали несколько человек, трое из них получили серьезные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы, передает РИА Новости.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.