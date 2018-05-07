Кубок Стэнли. "Вегас" сыграет в финале Западной конференции

Новичок НХЛ "Вегас Голден Найтс" вышел в полуфинал Кубка Стэнли, он же финал Западной конференции. "Золотые рыцари" победили в гостях "Сан-Хосе Шаркс" 3:0, выиграв таким образом серию 4:2.

Судьба шестого матча серии была решена во втором периоде, когда в воротах "акул" побывало две шайбы – их записали на свой счет Джонатан Маршессо и Нейт Шмидт. "Сан-Хосе" предпринял огромные усилия, чтобы спасти игру. Но "Вегас" был сильнее. В конце третьего периода "рыцари" забросили третью шайбу в уже пустые ворота. Гол на счету Коди Икина.

"Вегас" победил 3:0 и выиграл серию 4:2. Дебютант НХЛ вышел в финал Западной конфернции, где сыграет с победителем пары "Нэшвилл" – "Виннипег".