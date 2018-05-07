Посол США будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме

Посол США Джон Хантсман примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в Американской торговой палате в России. Там также отметили, что Хантсман направил письма, в которых поощрил участие в форуме американских компаний, передает телеканал "Россия 24".

Главная тема ПМЭФ-2018 — "Создавая экономику доверия" — позволит гостям обсудить задачи, стоящие перед мировым бизнес-сообществом. Советник президента России, руководитель программного комитета Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, говоря о программе предстоящего форума, отметил, что в обмене мнениями и дискуссиях "рождается то самое доверие, в котором сейчас так остро нуждается мировая экономика".