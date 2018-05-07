Китай слухом полнится: соцсеть заблокировала 500 млн сообщений-слухов

Крупнейшая в Китае социальная сеть WeChat (один миллиард пользователей) в 2017 году заблокировала около 500 миллионов публикаций, которые, как посчитали чиновники, являлись слухами.

Как следует из доклада Китайской академии телекоммуникационных исследований, к борьбе со слухами присоединились более 800 "компетентных ведомств", передает ТАСС.

Эти ведомства перехватили слухи более 500 миллионов раз, опубликовали 40 списков слухов, перенаправили более 1,2 миллиона запросов и наказали более 180 тысяч официальных аккаунтов, говорится в докладе.

За последние годы в Китае был принят целый ряд нормативных и идеологических документов, предписывающих национальным интернет-компаниям и СМИ тщательно следить за качеством распространяемой в интернете информации. Так, автору ложного сообщения или сплетен, которые перепостили больше 500 раз или прочитали более 5 тысяч человек, грозит до трех лет тюрьмы.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что без обеспечения кибербезопасности невозможно гарантировать национальную безопасность и экономическую стабильность.

Год назад Международный союз электросвязи при ООН подготовил свой доклад, в котором говорилось, что кибероборона государств с высоким уровнем жизни оставляет желать лучшего, тогда как развивающиеся регионы защищены намного лучше.

Защищенность Сингапура и США, занявшим первую и вторую строчки рейтинга, была названа почти образцовой. Далее в десятке расположились Малайзия, Оман, Эстония, Маврикий, Австралия, Грузия, Франция и Канада. Россия, согласно GCI, заняла 11-е место. Индия оказалась на 25-м, опережая Германию на одну строчку, а Китай — на 34-м.