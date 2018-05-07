Инаугурация президента России состоится сегодня в полдень

Инаугурация президента России состоится сегодня, 7 мая, в полдень. Церемония пройдет в Кремле. Владимир Путин отправится в Большой Кремлевский Дворец из своего рабочего кабинета в Первом корпусе.

У входа его встретит комендант Кремля Сергей Хлебников. Путин примет его рапорт и через Георгиевский и Александровский залы пройдет в Андреевский.

Там председатель Конституционного суда Валерий Зорькин передаст главе государства символы президентской власти. Затем избранный президент принесет присягу, держа правую руку на Конституции страны.

Клятва главы государства состоит из 33 слов, напоминает телеканал "Россия 24". Затем Зорькин объявит, что президент вступил в должность, и Путин произнесет краткую речь.