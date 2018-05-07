Украинские спортсмены поедут в Россию, но за свой счет

Украина не будет финансировать поездки своих спортсменов в Россию. Как заявил глава спортивного ведомства Игорь Жданов, насильно запретить не могут, зато могут наказать гривной.

Министр также отметил, что "никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях не будет".

"Министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию, — подчеркнул Игорь Жданов. — Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет. Именно в таком виде сегодня действует приказ министерства и будет действовать в дальнейшем, чтобы никто не сомневался".