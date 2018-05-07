В Московском зоопарке появился на свет детеныш японского макака

Самка японского макака по имени Черешенка, проживающая в Московском зоопарке, родила детеныша. Он весит меньше килограмма и неотлучно находится при матери. Малыш будет жить, прижавшись к животу родительницы, около месяца, а потом переберется к ней на спину.

Посетители зоопарка могут увидеть Черешенку и ее малыша на старой территории, возле пешеходного моста. Сородичи проявляют к детенышу интерес и подходят, чтобы посмотреть на него и потрогать, но малыш ни на секунду не отпускает шерсть матери. Черешенка заботится о детеныше, чистит его шерстку.

Малыш станет самостоятельным в возрасте около года, передает РИА Новости. Он полностью перейдет к "взрослой пище" и уже не будет так зависеть от матери. Полноценным членом семьи он станет к трем годам, а у Черешенки к этому времени, скорее всего, появится новый детеныш.

В Московском зоопарке находятся 9 японских макак. Их вожак носит кличку Апельсин. Он следит за порядком и иерархией в обезьяньей семье. У макак в вольере много игрушек и "спортивных снарядов", на которых они любят резвиться.