В Приморье выявлено свыше двух тысяч нарушений в ТРЦ и кинотеатрах

Массовые проверки торговых центров, кинотеатров и других объектов в Амурской области выявили свыше двух тысяч нарушений. Возбуждено более 150 дел об административном правонарушении.

В Свободном из-за нарушений была приостановлена работа торгового центра "Триумф". В Белогорске вторая очередь торгового центра "Белый хутор" эксплуатировалась без разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

Нарушения были выявлены и в здании киноцентра "Харбин" в Благовещенске: была нарушена изоляция электропроводки в кинозале, а в фойе и эвакуационном выходе хранили горючие материалы.

Руководство торгового центра "Двенадцать" в Тынде заключило договор на обслуживание системы пожаротушения и дымоудаления при отсутствии лицензии, дающей право оказывать данные услуги, сообщает "Интерфакс".

Массовые проверки торговых центров, кинотеатров и других подобных помещений начались после трагедии в Кемерове. 25 этого года в торгово-развлекательном центре этого города начался пожар. Погибли 60 человек, большинство из них дети.

Следственный комитет предъявил обвинения восьми фигурантам, в том числе руководству комплекса, работникам компании, которая обслуживала систему противопожарной безопасности, экс-главе инспекции областного Госстройнадзора и одному из пожарных, принимавших участие в тушении. Все они арестованы, расследование причин трагедии продолжается.