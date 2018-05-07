Движение в центре Москвы ограничат из-за инаугурации

В связи с проведением церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина движение в центре столицы будут временно ограничено.

Как сообщили ТАСС в Центре организации дорожного движения правительства Москвы, для движения будет закрыта улица Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, а также Москворецкая улица со стороны парка "Зарядье". Ограничения будут действовать с 09:00 до 15:00.

Инаугурация Владимира Путина начнется в 12:00. Согласно Конституции, после вступления в должность 7 мая он получит право работать на этом посту шесть лет, то есть до 7 мая 2024 года.

После инаугурации действующий кабинет министров уйдет в отставку. Накануне президент встретился с членами правительства и поблагодарил их за работу.

Телеканалы "Россия 1" и "Россия 24" покажут инаугурацию в прямом эфире. Также прямую трансляцию будет вести сайт Вести.Ru.