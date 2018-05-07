Джиро д'Италия. Гонсалвеш из Katusha-Alpecin в тройке лучших

Завершилась заграничная часть веломногодневки "Джиро д’Италия", первого в сезоне Гранд-тура. Стартовавшая тремя этапами в Израиле гонка берет суточный перерыв на перелет в Италию. Третий отрезок пути выиграл итальянец из Quick-Step Floors Элиа Вивиани.

Заключительная часть израильской прелюдии "Джиро" прошла между городами Беэр-Шева и Эйлат. 229 км пути Вивиани прошел со временем 5 часов 2 мин. 9 сек. Это второй этап, выигранный итальянцем в нынешней гонке. Ранее он стал первым на отрезке Хайфа – Тель-Авив.

Вторым на финише был Саша Модоло (Италия, Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale), третьим – Сэм Беннетт (Ирландия, BORA-Hansgrohe). В Топ-10 этапа оказались два гонщика российско-швейцарской команды Katusha-Alpecin: бельгиец Батист Планкарт – 8-й, португалец Жозе Гонсалвеш – 10-й.

Гонсалвеш в итоге переместился на 3-е место в общей квалификации. Лидирует австралиец Рон Деннис (команда BMC), секунду ему уступает прошлогодний чемпион "Джиро" голландец Том Дюмулен ( Sunweb). На 4-й строчке британец из Katusha-Alpecin Алекс Даусетт, на 8-м месте – еще один гонщик Katusha-Alpecin немец Тони Мартин. Наш Вячеслав Кузнецов занимает общее 70-е место.