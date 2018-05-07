Вор вынес из квартиры в центре ценности на сумму более 10,5 миллиона

Вор вынес из квартиры в центре Москвы ценности на сумму 10,6 миллионов рублей, передает "Интерфакс".

Как сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД РФ, 6 мая в полицию обратился 36-летний мужчина с заявлением о краже из квартиры по 1-ой Миусской улице. Материальный ущерб составил 10 миллионов 591 тысяч рублей.

По информации ведомства, неизвестный влез в квартиру через открытое окно, украл ювелирные изделия и деньги, после чего скрылся.