Тренер "Реала" Зидан: у судей матча с "Барсой" была сложная работа

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан после гостевого матча с чемпионами Испании из "Барселоны" (2:2) отметил, что его команда выглядела достойно. Тренер выразил надежду, что травма лидера "сливок" Криштиану Роналду оказалась несерьезной.

"Мы провели хороший матч, — цитирует Зидана Спортс.Ru. – Не могу сказать, заслуженная ли ничья или же одна из команда заслуживала победу. У рефери была сложная работа. В матче было всего понемногу, но, в конце концов, уже ничего не изменить".

"Во втором тайме, возможно, мы действовали немного поспешно", — сказал французский тренер, который в этом матче установил маленькое достижение: Зидан стал первым наставником "Реала", который не проиграл вместе с командой свои первые четыре матча против "Барсы" на ее стадионе "Камп Ноу". При этом в Мадриде "Реал" Зидана каталонцам проигрывал, в том числе в этом сезоне.

Напомним, что в середине матча из-за повреждения с поля ушел лидер атаки мадридистов португалец Роналду. "Травма Криштиану? Сейчас с ним не все в порядке. Но я полагаю, что травма окажется несерьезной", – сказал Зидан.