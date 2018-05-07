Сборная Австралии определилась с предварительной заявкой на чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк назвал расширенную заявку команды для поездки в Россию на предстоящий чемпионат мира по футболу. В предварительный список попали 32 футболиста:

Вратари Мэт Райан ("Брайтон", Англия), Брэд Джонс ("Фейенорд", Нидерланды), Дэнни Вукович ("Генк", Бельгия), Митч Лангерак ("Нагоя", Япония);

защитники Мэттью Юрман ("Сувон", Южная Корея), Фран Карачич ("Локомотив", Хорватия), Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Джеймс Мередит ("Миллуолл", Англия), Трент Сейнсбери ("Грассхоперс", Швейцария), Милош Дегенек ("Йокогама", Япония), Александр Шушняр ("Млада Болеслав", Чехия), Бэйли Райт ("Бристоль Сити", Англия), Алекс Герсбах ("Ланс", Франция), Джош Рисдон ("Уэстерн Сидней");

полузащитники Массимо Луонго (КПР, Англия), Миле Единак ("Астон Вилла", Англия), Джеймс Троизи ("Мельбурн"), Джон Бриллант ("Сидней"), Марк Миллиган ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Джексон Ирвайн ("Халл", Англия), Робби Круз ("Бохум", Германия), Аарон Муй ("Хаддерсфилд", Англия), Том Рогич ("Селтик", Шотландия);

нападающие Тим Кэйхилл ("Миллуолл", Англия), Никита Рукавица ("Маккаби-Хайфа", Израиль), Мэттью Леки ("Герта", Германия), Дэниеэл Арзани ("Мельбурн"), Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария), Джейми Макларен ("Хайберниан", Шотландия), Апостолос Янну (АЕК, Кипр), Димитри Петратос ("Ньюкасл Джетс") и Эндрю Наббут ("Урава Ред Даймондз", Япония).

Отметим, что окончательный вариант заявки будет включать в себя 23 игроков.

На предстоящем чемпионате мира сборная Австралии в группе С встретится с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).