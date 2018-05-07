Белорусский гонщик Сивцов сломал шею на этапе "Джиро д'Италия"

На многодневной велогонке "Джиро д'Италия" прошли всего три этапа, а пелетон уже несет потери из-за падений и травм. Самое серьезное повреждение получил белорусский гонщик команды Bahrain Merida Конcтантин Сивцов, который сломал шейный позвонок.

Гонщик упал во время тестирования трассы "Джиро" перед индивидуальной гонкой с раздельным стартом в Израиле. "К сожалению, "Джиро" закончилась для меня даже не начавшись. Это большое разочарование. Я был в хорошей форме и хотел помочь своим товарищам по команде", – сказал Сивцов.

Теперь Сивцову предстоит длительное лечение и, как минимум, три недели придется ходить в специальном бандаже для поврежденной шеи, сообщает Cycling News. Медики, дают белорусу на восстановление после перелома срок примерно в два-три месяца.