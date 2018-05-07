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7 мая 201810:11

В Бурятии ищут пропавшего мальчика, но пока нашли только надпись "Умрет"

В Иволгинском районе Бурятии пропал двухлетний мальчик.

Его мать зашла на 20 минут в гости к сестре, а сына оставила играть с детьми возле дома. Когда женщина вернулась, ребенка уже не было. По словам детей, они не заметили, как пропал малыш.

Во время поисков на берегу реки, протекающей возле дачного поселка, была обнаружена странная надпись "умрет". Как сообщил РИА Новости представитель Следственного управления Следственного комитета республики Дмитрий Столяров, ребенка ищут с помощью беспилотников (они работают в труднодоступных местах, куда тяжело добраться), а дно реки обследуют водолазы.

Возбуждено уголовное дело о похищении. Следователи выясняют, что это за надпись, кто ее написал и имеет ли она отношение к делу.

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