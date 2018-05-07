Тема:
Эволюция и эволюционные процессы 1 час назад
Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
При упоминании омелы многие вспоминают пышный рождественский венок, которым католики украшают двери домов в сочельник. Впрочем, растение известно в народе и своими целебными свойствами, его, к слову, высоко ценили друиды.
Современные биологи знают омелу с другой стороны – как полупаразита. Например, типичный вид рода Омела – кустарник под названием омела белая (Víscum álbum) – прикрепляется к ветвям растения-хозяина и получает от него воду и минеральное питание. Органическое вещество он при этом фотосинтезирует самостоятельно.
Однако это не всё, на что способна омела. Сразу два независимых исследования показали, что паразитический образ жизни привёл к довольно необычной эволюционной потере. Растение утратило ключевые компоненты, необходимые для клеточного дыхания.
Напомним, что под этим термином подразумевается процесс переработки глюкозы в аденозинтрифосфаты (или АТФ). Это универсальный источник энергии для всех биохимических процессов.
"Потеря дыхательной способности ранее наблюдалась только у одноклеточных эукариот, что приводило к паразитарному или симбиотическому образу жизни. Мы сообщаем о первом случае, когда большую часть дыхательных способностей утратили многоклеточные эукариоты", — говорит ведущий автор одной из работ Этьен Мейер (Etienne Meyer) из Института молекулярной физиологии растений Общества Макса Планка в Германии.
По словам ведущего автора второй статьи Ханса-Петера Брауна (Hans-Peter Braun) из Ганноверского университета имени Лейбница, науке ещё не было известно ни одного примера, когда многоклеточные эукариоты могли бы функционировать без митохондриального комплекса I (напомним, именно клеточные митохондрии отвечают за дыхание, а этот комплекс – первая из пяти "станций" в энергетической "транспортной цепи").
Исследователи впервые заметили, что "что-то не так", когда секвенирование генома омелы белой выявило недостаток митохондриальных генов для кодирования белковых субъединиц. Они предположили, что растение утратило митохондриальные гены, кодирующие эти субъединицы. По одной из версий, они просто "перекочевали" в ядерный геном. Но, учитывая масштаб потери, это было маловероятным.
Дальнейшие же исследования показали, что в клетках омелы вообще отсутствует митохондриальный комплекс I, и это стало полной неожиданностью для биологов.
Команды Брауна и Майера работали параллельно, пока на одной из конференций не обнаружили, что следуют в одном направлении. Тогда они решили поделиться друг с другом данными и одновременно представить две статьи в одном научном издании, сообщает сайт phys.org.
Исследовательская группа Ханса-Петера Брауна, в частности, выяснила, что омела на только лишилась митохондриального комплекса I, но в её клетках также значительно снизилось со временем количество субъединиц и других комплексов – II и V (уровень потерь составил от 14 до 44%). Между тем комплексы III и IV, как оказалось, слились в "удивительно стабильные респираторные суперкомплексы". Таким образом произошла полная реорганизация дыхательной цепи растения, поясняют биохимики.
Тем временем группа Этьена Мейера заключила, что уровни фермента, который синтезирует АТФ, у омелы белой снижены в пять раз по сравнению с другими растениями. Зато концентрация других метаболических ферментов, напротив, оказалось сильно завышенной. Иными словами, митохондриальные функции растения претерпели "экстремальные эволюционные корректировки", пишут авторы.
Впрочем, омела, что называется, "не растерялась" и приспособилась воровать глюкозу у растения-хозяина. А большое количество метаболических ферментов как раз помогает расщеплять её и получать АТФ. Украденного питательного вещества, видимо, вполне хватает для жизнедеятельности кустарника, пишет журнал Science.
Обе команды намерены продолжить изучение биохимических процессов, происходящих в клетках омелы. Также они хотят сравнить её с другими растениями-паразитами, чтобы определить, насколько эти изменения специфичны.
Научные статьи были опубликованы в издании Current Biology: первая и вторая.
Кстати, ранее исследователи описали необычное растение-паразита, которое не имеет листьев, обитает под землёй и питается грибами. Ещё одно не менее экзотичное растение нанимает муравьёв для защиты своих цветков от нежелательных опылителей, а другие растения получают информацию о нашествии вредителей от грибов.
Ранее по теме
-
Генетики выяснили, какие эволюционные изменения происходят с современными людьми18 суток назад
-
Эволюция "на бровях": как форма лба помогла выжить людям и погубила неандертальцев25 суток назад
-
У рыб, лягушек и рептилий найден целый "клад" неизвестных вирусов1 месяц назад
-
На своих двоих: опубликовано новое исследование о предках человека1 месяц назад
-
Почему морские млекопитающие должны быть большими, но не слишком1 месяц назад
-
Когда природа передумала: два зарождающихся вида на глазах зоологов снова сливаются в один2 месяца назад
Сейчас
От Первого корпуса до Большого дворца президент доехал в "Кортеже"
В Роскомнадзор поступило 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов
Картина дня
-
По Красной площади прошли боевые роботы
- Владимиру Этушу исполнилось 95
- Роухани пообещал США, что они пожалеют
- Мара Багдасарян требует вернуть ей водительские права
- Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение"
Самое читаемое
-
Полковник, который не смог: рядом с Крымом появились странные билборды
- "Тайфуны" поднялись на перехват российской "Лысухи"
- Вертолет с невестой упал и сгорел, но она выжила и уехала на свадьбу
- Пожизненный приговор россиянке: чемодан с кокаином мог подбросить жених из Нигерии
- Самонадеянный индиец заплатил жизнью за селфи с раненым медведем. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Новая версия BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Аргентина столкнулась с новым валютным кризисом?
- Росатом: "антиядерных активистов" отогнали от ПАТЭС
- Компания Баффетта купила 75 млн акций Apple
- Россия готовится к выходу из ОПЕК+?
- "Торговая война": Китай отказался покупать сою у США
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Оргазм при чихании: как это возможно (и возможно ли вообще)
- Говорят ученые: вегетарианская диета спасет от преждевременной смерти
- 5 самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Пять факторов, которые не дают вам похудеть
Вести в 20.00
-
Чехия: здесь был "Новичок"
- Любовь и кокаин сломали судьбу россиянке
- Нобелевка, литература, секс и скандал
Москва 24
-
В Москве 15-летний геймер зарезал прохожую
- Как путаны готовятся к ЧМ-2018
- Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Двое туристов, пострадавших в ЧП с повозкой, находятся в реанимации
- Подпольное производство оружия обнаружили в столице
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Дачный сезон: москвичи массово покидают столицу
- Семь тысяч байкеров открыли мотосезон в Москве
- Собянин рассказал о программе долголетия и школьной конкуренции
- Московская пенсионерка победила в суде жилищных рейдеров
- Жителям поселка Мосрентген преградили путь шлагбаумом
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
В последней работе Хокинг "запретил" бесконечное разнообразие вселенных
- Астрономы впервые обнаружили гелий в атмосфере планеты вне Солнечной системы
- Назван самый подходящий возраст для изучения иностранного языка
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Красота или смерть: в России растет число жертв пластики
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо