В Смоленске полыхает колбасный цех

Мощный пожар вспыхнул в понедельник утром на расположенном в Смоленске колбасном предприятии. Очевидцы сняли на видео работу пожарных бригад на улице Смольянинова.

Пламенем оказался объят весь цех площадью 50 на 70 метров — к моменту прибытия спасателей огонь уже "занял" всю крышу. Остановить распространение пожара удалось с помощью пенной атаки, однако полностью потушить пламя пока не получается.

По данным регионального управления МЧС, пострадавших при пожаре нет, поскольку в момент возгорания цех бы пуст. Причины возгорания только предстоит установить.