"МанЮнайтед" продаст Марсьяля в "Челси" за 40 млн фунтов и Виллиана

Английский "Манчестер Юнайтед" огласил свои условия продажи лондонскому "Челси" форварда Антони Марсьяля. Известно, что боссы "Юнайтед" оценивают француза в 80 миллионов фунтов. При этом в Манчестере не спешат получать полную сумму за футболиста.

Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Daily Star, боссы "красных дьяволов" намерены выручить за Марсьяля лишь 40 миллионов фунтов и получить в придачу полузащитника "синих" Виллиана, который оценивается в 40 миллионов фунтов.

Напомним, что ранее Марсьяль отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что футболист недоволен количеством предоставляемого ему игрового времени. Жозе Моуриньо не собирается препятствовать уходу француза. Помимо "Челси" одним из кандидатов на Марсьяля являются "Ювентус", "Бавария" и "Тоттенхэм".