На Украине выставлен на аукцион Ленин из Изюма

На Украине выставлен на аукцион демонтированный памятник Ленину.

Раньше монумент стоял на центральной площади города Изюм Харьковской области. В феврале 2016 года он был снесен в рамках закона о декоммунизации, позже депутаты горсовета решили выставить монумент на продажу.

На сайте системы государственных закупок говорится, что скульптура отлита из бронзы творческим объединением "Художник". Ее высота — 3,75 метра. Стартовая цена лота — 522,5 тысячи гривен (около 20 тысяч долларов). Аукцион продлится до 17 мая, сообщает ТАСС.

Это не первый случай продажи памятников вождю мирового пролетариата на Украине. В марте прошлого года в Чопе скульптура Ленина была продана за 253,9 тысячи гривен (около 9 тысяч долларов).

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон о декоммунизации. Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие данного документа. Закон предполагает переименование объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Так, Днепропетровск стал Днепром, Кировоград – Кропивницким, а Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Бандеры. Также в стране идет снос советских памятников. За три года были демонтированы более 2 тысяч памятников советским деятелям, из них 1,3 тысячи памятников Ленину.